Dan Petrescu, înaintea meciului cu AZ Alkmaar: "Fotbalul din Olanda este mult peste cel din România"

Conference League

Dan Petrescu a afirmat că se va lăsa de antrenorat în momentul în care fotbalul românesc va ajunge la același nivel cu cel olandez. Antrenorul echipei CFR Cluj a afirmat că Gabriel Debeljuh, jucător exclus din lot pentru meciul cu FC Voluntari, a făcut deplasarea pentru meciul cu AZ Alkmaar din etapa a patra a Grupei D a Conference League.

"Este un meci foarte greu, echipa Alkmaar este favorită la câştigarea grupei, acasă e foarte bună, trebuie să facem un meci perfect ca să obţinem ceva, nu neapărat victoria. Orice rezultat pozitiv este un lucru mare pentru noi, în momentul ăsta. Echipa lor arată foarte bine, cu jucători tineri. Primii 11 joacă toţi la echipa naţionale, la naţionale foarte bune, mai bune ca a României.

Ştim ce ne aşteaptă mâine. Am simţit asta şi la Cluj, mai ales în prima repriză. Noi ştiam că Alkmaar are probleme în deplasare, sunt mai buni acasă, deci vă daţi seama că trebuie să fim de patru ori mai buni ca la Cluj ca să obţinem un rezultat pozitiv.

Am văzut de două ori meciul (n.r. tur), dar degeaba văd eu meciul dacă jucătorii nu prind o zi bună sau adversarul e mult mai bun, câteodată trebuie să recunoşti şi asta. În prima repriză nu am avut ce să le reproşez jucătorilor, Alkmaar a jucat foarte bine. E jocul pe care-l face mereu. În repriza a doua am fost noi mai buni, dar nu am reuşit să încriem, ne-a lipsit golul în meciul tur.

Sunt conştient că mâine vor fi foarte multe faze de poartă, mai ales din partea lor, pentru că aşa e campionatul olandez, un stil ofensiv, de aceea au şi cinci echipe în grupele europene. Când o să avem noi cinci echipe în grupele europene cred o să mă las de antrenorat. Adică niciodată. Fotbalul din Olanda este mult, mult peste fotbalul din România, şi campionatul. Din păcate, aceasta este realitatea în momentul de faţă, dar noi o să încercăm să scoatem maximum din acest meci.

Suporterii îi ajută mult pe cei de la Alkmaar. Eu îmi fac datoria, prezentăm adversarul, facem video, vorbim despre adversar, vorbim despre noi. Şi astăzi am avut un video, au şi ei problemele lor, dar e clar că au mai multe puncte pozitive decât negative. Jucătorul trebuie motivat mereu, şi el singur, dar şi antrenorul are datoria asta, să motiveze jucătorii.

Am văzut ultimul lor meci şi arată aşa, parcă ei când vor să dea gol dau, nu ştiu cum fac. Jucătorii tineri pe care îi au, calitatea pe care o au plus jocul ăsta ofensiv şi traseele pe care le au m-au făcut să-mi aduc aminte de Slavia Praga. Parcă e genul ăla de echipă care atacă tot timpul şi trebuie să ştii să suporţi această presiune şi să pui şi tu presiune pe ei. Au o calitate fantastică, dar noi, cu spirit, cu luptă, cu muncă, cu organizare şi cu puţină calitate, fără calitate nu poţi, să încercăm să scoatem maximum.

Din păcate cel mai în formă jucător al echipei, Omrani, nu a putut să facă deplasarea din cauza unei accidentări şi asta e o problemă pentru mine, la cum gândisem eu acest meci. Debeljuh a făcut deplasarea, e în lot şi reprimit la antrenamente, mâine va fi în lot. Trebuie să demonstreze că merită să joace la CFR ca orice alt jucător" - Dan Petrescu, într-o conferinţă de presă.





Meciul AZ Alkmaar - CFR Cluj va avea loc, joi, de la ora 19:45. Confruntarea va fi transmisă în format LiveScore pe HotNews.ro.

Clasament Grupa D:





1. AZ Alkmaar (4-2 golaveraj) 7 puncte

2. Jablonec (3-3) 4

3. Randers (5-5) 3

4. CFR Cluj (1-3) 1.