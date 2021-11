OFICIAL: Antonio Conte, noul antrenor al lui Tottenham - Salariul impresionant pe care-l va primi la Londra

Tottenham a anunțat numele noului antrenor: Antonio Conte a semnat un contract valabil până pe 30 iunie 2023 cu gruparea din Premier League, iar salariul tehnicianului italian nu este deloc unul de neglijat.

Astfel, conform Gazzetta Dello Sport antrenorul italian va primi aproximativ 18 milioane de euro pe an la gruparea londoneză.



De asemenea, Conte are următoarea promisiune din partea conducerii: buget de 150 de milioane de lire sterline pentru transferuri pe care să le facă în iarnă.



"Sunt foarte fericit că m-am întors să antrenez și mai ales că o fac în Premier League, la un club care are ambiția de a fi din nou în prim-plan. Tottenham are condiții extraordinare și unul dintre cele mai bune stadioane din lume. Abia aștept să încep munca" - Antonio Conte.



Antonio Conte a mai antrenat în Premier League, el aflându-se pe banca celor de la Chelsea în perioada 2016-2018. Alături de gruparea de pe Stamford Bridge, italianul a cucerit titlul și o Cupă a Angliei.



În sezonul trecut, Conte (52 de ani) a câștigat titlul din Serie A alături de Inter Milano.

Conte vine la Tottenham în locul lui Nuno Espirito Santo, cel care a fost demis după 0-3 cu Manchester United în campionat.



În acest moment, Tottenham se află pe locul nouă în Premier League, cu 15 puncte acumulate.



✍️ We are delighted to announce the appointment of Antonio Conte as our Head Coach on a contract until the summer of 2023, with an option to extend.