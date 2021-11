FC Barcelona a anunțat cât timp va fi indisponibil Sergio Aguero după ce a fost diagnosticat cu aritmie cardiacă

FC Barcelona a anunțat că atacantul argentinian va lipsi de pe teren cel puțin trei luni.





"Jucătorul echipei Barça, Kun Agüero, a fost supus unui proces de diagnosticare și terapie de către doctorul Josep Brugada. El este indisponibil pentru selecție și, în următoarele trei luni, va fi evaluată eficiența tratamentului pentru a determina procesul de recuperare", au anunțat catalanii.

LATEST NEWS | Barça player Kun Agüero has been subjected to a diagnostic and therapeutic process by Dr. Josep Brugada. He is unavailable for selection and, during the next three months, the effectiveness of treatment will be evaluated in order to determine his recovery process. pic.twitter.com/My9xWpm6I4