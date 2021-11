Continuă scandalul la Dinamo - Ionuț Lupescu îl atacă pe Nicolae Badea: "Nu e normal sa conduci pe spinarea cotizanților"

Nu există liniște la Dinamo, cu atât mai mult cu cât echipa se află în subsolul clasamentului din Liga 1: este penultima. Situația nu este bună nici din punct de vedere financiar, iar Ionuț Lupescu îl arată cu degetul pe Nicolae Badea (fost patron și actual susținător din umbră al clubului din Ștafan cel Mare).







Într-o postare pe contul personal de Facebook, Ionuț Lupescu îl critică pe Nicolae Badea, printre altele acesta precizând că omul de afaceri o conduce pe Dinamo pe spinarea cotizanților.







Postarea lui Ionuț Lupescu de pe Facebook







"Salutare câinilor ,





Am primit mai multe mesaje din partea prietenilor mei referitor la retragerea mea din DDB.





Nu m-am retras și nu am de gând sa ma retrag din DDB !





Ceea ce nu înțeleg este strategia pe care DDB-ul a luat-o la începutul acestui campionat.Nu am primit din partea Președintelui de drept, Cristi Hîldan, pe care îl prețuim cu toții o informare despre decizia de intrare in insolventa. Sau poate a hotărât altcineva și asta nu este in ordine!





Mai nou citesc ca toate drumurile , in ceea ce privește Dinamo, trec pe la celebra firma Computerland.





Va rog sa ma corectați dacă greșesc :





1. Dl Badea a fost Președintele Consiliului de administrație atunci când clubul a fost vândut catre Ionut Negoita.





In afara faptului ca și-au încasat banii( mai devreme sau mai târziu ), clubul a avut o datorie de 15 mil EURO!





2. Mâna sa dreapta a facut închisoare pentru neregulile găsite in club.





3.S-a întârziat construcția, atât de necesară, a noului stadion tot din cauza acționarului minoritar.





4.A fost instalat Bonetti ca antrenor in aceasta vara la insistentele Dl Badea.





Eu înțeleg ca l-a apucat dragostea de Dinamo dar nu e normal sa conduci pe spinarea cotizanților, care aduc cei mai mulți bani.





Oare aceasta apropiere are vreo legătura cu ieșirea din insolventa a clubului pentru a intra din nou in posesia lui ?!





Eu am înțeles de la DDB ca dorința tuturor este sa progresam și sa reformăm clubul , nu sa ne întoarcem la vechile practici.





Cred ca vina principala este a acelor membrii din bordul DDB care se duc cu cererea de aprobare in Pipera.





Am rămas surprins când administratorul judiciar a spus ca nu exista soluții și fonduri pentru aducerea câtorva foști dinamoviști emblematici in structura clubului.







Din punctul meu de vedere soluția este cat se poate de simpla: in locul celor trei care se pozau la începutul campionatului( Dl Zavoleanu, Dl Muresan, Dl Matei) ar trebui sa fie Marius Nicolae, Florin Raduciou și Ionel Dănciulescu, care toți ar dori sa ajute Dinamo.





Salariile s-ar transfera către cei 3 băieți și probabil ar fi și mai mici.





Am înțeles ca acești băieți au și avut discuții cu “Guru”, dar nu poți sa te folosești de ei pentru ai pune sa fie bodyguarzi între Antrenor și Jucatori !





Trebuie sa le dam atribuții și responsabilități sa conducă clubul!







Eu atât am avut de spus și nu am alte comentarii.





Sper ca Mircea și băieții sa se concentreze pe ceea ce au de făcut și sa ieșim cat mai repede din zona roșie !





Multa Bafta!"













Cu doar 8 puncte acumulate din primele 14 etape ale Ligii 1 la fotbal, Dinamo se află pe penultimul loc al ierarhiei. Obiectivul echipei, anunțat clar de antrenorul Mircea Rednic, este salvarea de la retrogradare.







Dinamo 1948 SA a depus, la data de 25 iunie 2021, cerere pentru deschiderea procedurii de insolvenţă la Tribunalul Municipiului Bucureşti.





Aceasta a fost admisă la 26 iunie. La data depunerii cererii, DDB, acţionarul minoritar al FC Dinamo, estima datorii de aproximativ 6 milioane de euro.