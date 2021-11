Lionel Messi vrea să revină la Barcelona

iubesc Barcelona și vreau să o văd că prosperă și crește, continuând să fie printre cele mai bune cluburi ale lumii", a declarat Lionel Messi, conform Vreau să contribui cum pot pentru căși vreau să o văd că prosperă și crește, continuând să fie printre cele mai bune cluburi ale lumii", a declarat, conform Marca.com





Făcând încă o dată referire la despărțirea de Barcelona, argentinianul s-a arătat deranjat de declarațiile făcute de Joan Laporta, președintele catalanilor.





"Adevărul este că, aşa cum am explicat la plecare, am făcut tot posibilul să rămân, niciodată nu mi s-a cerut să joc gratis. Mi s-a cerut reducerea salariului cu 50 la sută şi am făcut-o fără nicio problemă.







Eram în măsură să ajut mai mult clubul. Dorinţa mea şi a familiei mele era să rămânem la Barcelona. Nimeni nu mi-a cerut să joc gratis, dar în acelaşi timp, mi se pare că afirmaţiile preşedintelui sunt deplasate.







M-au rănit pentru că eu cred că nu avea nevoie să spună asta. Acest lucru îi face pe oameni să se gândească sau generează un tip de îndoială pe care cred că nu o merit", a spus atacantul argentinian.



Deși Barcelona nu a reușit să îi reînnoiască contractul în vara acestui an, Lionel Messi a reiterat afecțiunea pe care o simte pentru clubul blaugrana, susținând și că își dorește să se întoarcă."Tot timpul am spus căpentru a ajuta clubul, oricare ar fi modul prin care voi face asta. Vreau să fiu de folos clubului și să mă asigur că îi merge bine. Mi-ar plăcea foarte mult să fiu secretar tehnic.La PSG, lui Messi nu îi merge atât de bine. Argentinianul nu a reușit până acum vreun gol sau vreo pasă de gol în cele patru meciuri pe care le-a bifat deja în Ligue 1.Conform presei franceze, este pentru prima dată începând din anul 2005 când Lionel Messi nu reușește să marcheze sau să paseze decisiv în campionat până în luna noiembrie a unui campionat.