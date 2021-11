VIDEO AC Milan se impune pe terenul Romei - Ciprian Tătărușanu, evoluție apreciată

AC Milan a continuat parcursul bun din campionat și pe terenul Romei, trupa lui Stefano Pioli impunându-se pe Olimpico cu 2-1. Ciprian Tătărușanu a fost titular la oaspeți și a avut o evoluție apreciată de presa italiană.

Ciprian Tătărușanu a fost integralist și a avut câteva intervenții excelente în special din momentul în care Milan a rămas cu un om mai puțin pe teren.



De altfel, portarul român a fost notat cu 7 de către Gazzetta dello Sport, una dintre cele mai mari note din tabăra milanezilor.



Din minutul 67, AC Milan a jucat în inferioritate numerică: Theo Hernandez a fost eliminat după ce a primit două cartonașe galbene.



De știut:

Zlatan Ibrahimovic has just scored his 400th goal in domestic league play \uD83E\uDD81



He scored his first goal on 30 October 1999, when 15% of the players with at least one match in Serie A this season weren’t yet born (74/489).



\uD83D\uDCCA stat via Opta pic.twitter.com/YDt2LNy0Ty