Mircea Rednic, avertisment pentru Deian Sorescu: "Dacă nu stă cu gândul la Dinamo, o să plece în iarnă"

Mircea Rednic, antrenorul echipei Dinamo, a declarat duminică seară, după înfrângerea cu Sepsi, că Deian Sorescu ar trebui să fie "mai implicat" dacă își dorește să continue la formația din Ștefan cel Mare.

"Supărare. Am luat două goluri cu mare uşurinţă, am revenit, am înscris, am avut o ocazie foarte mare la 2-0, iar ideal ar fi fost să intrăm cu 2-2 la cabine. Golul patru nu mai contează, noi am insistat şi am făcut greşeli mari. Jucătorii de calitate au făcut diferenţa astăzi. E normal să apară erori la noi, uitaţi ce jucători am avut pe bancă.

Jucătorii de la Dinamo fac eforturi mari, dar pe final cad fizic. E greu când nu ai soluţii. Ei au avut şi asta a făcut diferenţa. Nu sunt disperat, situaţia ştiam că aşa e. A fost lipsă de concentrare, de experienţă. Dar au fost şi momente bune. Am încredere.

Sorescu trebuie să se gândescă foarte bine. Dacă nu te implici şi doar stai pe teren, tu ai de pierdut. A pierdut echipa naţională şi nu ştiu ce o să mai fie. Ar trebui să fie mai implicat! E doar un sfat, nu e un reproş. Dinamo nu stă în Deian Sorescu, o să mai vină jucători. Dacă nu stă cu gândul la Dinamo, o să plece în iarnă.

Suporterii să aibă încredere, răbdare, pentru că sunt aceiaşi jucători. Calitatea jocului a crescut. Trebuie să continuăm să muncim, să ne antrenăm. Nu este nimic pierdut", a spus Rednic la posturile care transmit Liga 1.





Sepsi Sfântu Gheorghe a învins , duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 4-1, echipa Dinamo, într-un meci din etapa a XIV-a a Ligii 1.





Învingătorii au marcat prin Ştefănescu ’14, ’22, Mitrea ‘72 şi Fofana ’86. Pentru dinamovişti a înscris Torje ’39.