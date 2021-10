VIDEO Liderul Napoli, victorie chinuită cu Salernitana - Rezultatele înregistrate duminică în Serie A

Unicul gol al partidei a fost înscris de Zielinski, în minutul 61.





Ambele echipe au avut câte un jucător eliminat: Kastanos (Salernitana, '70) și Koulibaly (Napoli, '77).

Clasament Serie A:





1. Napoli (23-3 golaeveraj) 31 puncte

2. AC Milan (23-9) 28 (-1 meci)

3. Inter Milano (28-12) 24

4. AS Roma (18-10) 19 (-1 meci)

5. Atalanta (20-14) 19

6. Lazio (22-19) 18 etc.

Tot duminică, de la ora 21:45, AS Roma primește vizita celor de la AC Milan (Ciprian Tătărușanu este titular).Inter Milano vs Udinese 2-0Fiorentina vs Spezia 3-0Genoa vs Venezia 0-0Sassuolo vs Empoli 1-2.