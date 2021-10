VIDEO Surprize mari în Premier League: Manchester City, învinsă de Crystal Palace / Liverpool, doar remiză cu Brighton

Manchester City, infrangere in Premier League

​Rezultatele înregistrate sâmbătă:

Au marcat: James ’65, ’77, Jorginho ’81 (penalti)





Liverpool vs Brighton 2-2

Au marcat: Henderson ‘4, Mane ’24 / Mwepu ’41, Trossard ‘65





Manchester City vs Crystal Palace 0-2

Au marcat: Zaha ‘6, Gallagher ‘88

În minutul 45+2, de la City a fost eliminat Laporte.

Burnley vs Brentford 3-1

Au marcat: Wood ‘4, Lowton ’32, Cornet ’36 / Ghoddos ‘79





Watford vs Southampton 0-1

A marcat: Adams ‘20



Se mai joacă în această etapă:

Tottenham vs Manchester United

Norwich vs Leeds

Aston Villa vs West Ham

Wolverhampton vs Everton.

Clasament Premier League:

Chelsea a profitat din plin: s-a impus cu 3-0 pe terenul lui Newcastle și s-a distanțat în fruntea ierarhiei.Sursă video: Eurosport 1. Chelsea Londra (26-3 golaveraj) 25 puncte2. Liverpool (29-8) 223. Manchester City (20-6) 204. West Ham (16-10) 17 (-un meci)5. Arsenal (12-17) 176. Brighton (11-11) 16 etc.