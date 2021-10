Marius Șumudică a suferit primul eșec în campionatul Turciei cu Yeni Malatyaspor

Formația lui Șumudică a fost, în deplasare, scor 2-0, într-un meci din etapa a XI-a din campionatul Turciei.Golurile au fost marcate de Sadiku (’54) şi Bozok (’73).Yeni Malatyaspor ocupă, cu 12 puncte, iar Kasimpaşa este pe 16, cu 9 puncte. Pe prima poziţie se află Trabzonspor, care are 27 de puncte.De la venirea lui Șumudică, Yeni Malatyaspor reușise(2-0 vs Adana Demirspor și 2-1 vs Altay).