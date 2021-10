Liga 2: Poli Iași, victorie clară pe terenul codașei Dacia Unirea Brăila (Rezultatele zilei)

Rezultatele înregistrate sâmbătă în Liga 2:



Viitorul Pandurii Târgu Jiu vs Metaloglobus 0-0





Au marcat: Asavoaiei ('38), Camara ('74)





Unirea Slobozia vs Unirea Constanţa 2-0

Au marcat: Toma ('15) și Dinu ('57).În primul meci al etapei a 12-a, Steaua București a remizat alb cu Concordia Chiajna FC Braşov vs FC Hermannstadt / sâmbătă, ora 13:00Dunărea Călăraşi vs Csikszereda Miercurea Ciuc / duminică, ora 11:00Ripensia Timişoara vs FC Buzău / duminică, ora 11:00Astra Giurgiu vs Petrolul Ploiești / duminică, ora 12:30Unirea Dej vs Politehnica Timişoara / duminică, ora 13:00CS Şelimbăr vs Universitatea Cluj / luni, ora 15:301. Petrolul Ploiești 30 de puncte / 12 meciuri jucate2. U Cluj 27 / 113. Concordia Chiajna 27 / 124. FC Hermannstadt 25 / 115. CSA Steaua București 22 / 12​