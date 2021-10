Mari frustrări la PSG - Neymar răspunde criticilor

Deși au fost pe teren,Lionel Messi și Neymar nu au strălucit, iar argentinianul a fost chiar schimbat la pauză , Pochettino susținând că a fost vorba de o problemă musculară.Lille a deschis scorul prin Jonathan David, în minutul 31, iar PSG a revenit prin Marquinhos '74 şi Di Maria '88."Criticile sunt normale. Joc fotbal profesionist de 15 ani și deja nu-mi mai pasă. Cel mai important critic sunt chiar eu.Trebuie să fac ce am de făcut pe teren pentru echipa mea. Cei care privesc din afară nu știu ce se întâmplă în interior. Nu știu ce încercăm noi să facem. Dar nu am o problemă cu asta pentru că eu rămân la fel", a declaratdupă meciul cu Lille, potrivit Marca.com În Ligue 1,față de locul al doilea ocupat de Lens, parizienii având totuși un meci în plus disputat.