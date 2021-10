Situația lui Eden Hazard la Real Madrid - Carlo Ancelotti vorbește deschis despre vedeta galacticilor

Fotbalistul a avut de-a lungul timpului mari probleme cu accidentările. În ultimele două sezoane, Hazard a jucat doar 30 de meciuri și a marcat patru goluri.​





Real Madrid are meci sâmbătă în La Liga, de la ora 15:00, în compania lui Elche. Trupa lui Ancelotti ocupă a doua poziție în campionat, la trei puncte sub Real Sociedad, care are un meci în plus.



Antrenorul italian consideră căde la echipele pe care le antrenează, asta dacă ei își doresc asta."Niciodată în cariera mea de antrenor nu m-am opus şi nu am forţat să rămână un jucător care a vrut să plece",a declaratEden Hazard mai are contract cu Real Madrid până în 2024. În acest sezon, belgianul a avut prestații slabe, iar în opt meciuri disputate nu a înscris și a oferit o singură pasă decisivă.