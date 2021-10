Surpriză de ultim moment în cazul venirii lui Xavi la Barcelona

A fost anunțat ca și venit pe banca Barcelonei în locul lui Ronald Koeman, fiind așteptat ca un adevărat salvator de către fanii catalani. Situația lui Xavi Hernandez nu este atât de clară pe cât și-o imaginau oficialii grupării de pe Camp Nou, Al Sadd venind cu o precizare importantă.



Într-un comunicat postat pe contul de Twitter, oficialii grupării Al Sadd au precizat că Xavi este sub contract cu gruparea din Qatar și că orice discuție despre o eventuală plecare acum la Barcelona iese din calcul.



"Ca răspuns la zvonurile din ultimele ore, conducerea clubului doreşte să reafirme că Xavi are un contract de doi ani şi rămâne concentrat la următoarele meciuri, pentru a menţine echipa în frunte şi pentru a-şi apăra titlul", a anunţat clubul Al Sadd.

"Nicio echipă nu a venit cu o propunere oficială. Un club care deţine un minim de profesionalism ştie că trebuie să negocieze dacă doreşte un jucător sau un antrenor aflat sub contract", a adăugat directorul clubului Ahmed Al Ansari, pe Twitter, citat de News.ro.

Ronald Koeman a fost demis ca urmare a rezultatelor sub așteptări ale Barcelonei atât în LaLiga, cât și în Champions League.



Până la numirea unui tehnician, oficialii catalani l-au pus interimar pe Sergi Barjuan.



