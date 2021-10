VIDEO Liga 1: FC Botoșani vs Farul Constanța 0-2 / Dussaut a înscris cu un șut de la 35 de metri

Farul Constanţa, echipa antrenată de Gheorghe Hagi, s-a impus vineri, scor 2-0, pe terenul formației FC Botoşani, în primul meci al etapei a XIV-a a Ligii I.

Dussaut ('24, șut superb, la vinclu, de la aproximativ 35 de metri distanță) şi Golurile au fost marcate de('24, șut superb, la vinclu, de la aproximativ 35 de metri distanță) şi Adrian Petre ('88, penalty).



În urma acestui succes, Farul a urcat pe locul 8 în clasament (21 de puncte). De cealaltă parte, FC Botoșani se află pe poziția a cincea (24 de puncte).



Au evoluat echipele:





FC Botoşani: E. Pap - Braun, Dawa, Racoviţan, Ţigănaşu - Tîrcoveanu (Roman '59), Edjouma, E. Papa (Florescu '40) - Fili (Jaja '59), Lupeta (Sila '40), Santos. Antrenor: Marius Croittoru





Farul: Aioani - Dussaut, Larie, Mladen (Radaslavescu '24//Pitu '85), De Nooijer - Pires, Artean, Grameni - Chiţu (Fernandes '71), Jefte (Petre '85), Ciobanu (Ganea '71). Antrenor: Gheorghe Hagi.

