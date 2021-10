Marko Nunic, noul atacant al echipei Dinamo București

Atacantul sloven Marko Nunic (28 ani) a semnat vineri un contract cu Dinamo Bucureșt până la finalul sezonului competițional 2021-2022, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

Legitimat ultima dată la clubul grec AE Larissa, noul jucător dinamovist a trecut testele medicale şi a intrat în programul de pregătire stabilit de antrenorul Mircea Rednic înaintea deplasării la Sfântu Gheorghe pentru duelul cu Sepsi (Liga 1, etapa a 14-a).





Născut la 16 martie 1993, Marko Nunic şi-a început cariera la Olimpija Ljubljana, a evoluat în campionatul din Slovenia pentru Radomlje, Sencur, Aluminij, Zavrc şi Gorica, iar în vara anului 2018 a făcut pasul în prima ligă a Greciei, la AE Larissa. 14 meciuri a jucat Marko Nunic pentru AE Larissa în sezonul trecut, 12 în campionat şi două în Cupa Greciei. A marcat două goluri în prima ligă din Grecia, în luna martie a acestui an, în partidele Apollon Smirnis vs AE Larissa 0-2 şi AE Larissa vs Olympiakos 1-3.





La Dinamo, Nunic va purta tricoul cu numărul 93, informează News.ro.