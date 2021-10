FOTO Cristiano Ronaldo a anunțat pe Instagram că partenera lui așteaptă gemeni

​Cristiano Ronaldo a anunțat joi pe Instagram că Georgina Rodriguez, partenera sa, este însărcinată cu gemeni. Starul portughez mai are încă patru copii.







Portughezul Cristiano Ronaldo a anunțat joi pe Instagram că iubita sa, Georgina Rodriguez, este însărcinată cu gemeni.





“Încântat să anunţ că aşteptăm gemeni. Inimile noastre sunt pline de iubire – abia aşteptăm să vă întâlnim”, a scris Ronaldo pe Instagram.





Fotbalistul are trei copii făcuți cu mame-surogat. Cristiano Ronaldo Jr. este primul copil al portughezului, născut pe 17 iunie 2010. Starul lui Manchester United mai are doi gemeni, Eva și Mateo, născuți pe 8 iunie 2017.



În același an, Georgina Rodriguez a dat naștere celui de-al patrulea copil al portughezului, Alana. 2017 este și anul în care cei doi au devenit un cuplu.