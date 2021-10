Golul zilei vine din meciul disputat de Portland Timbers și San Jose Earthquakes (MLS): în minutul 55, Dairon Asprilla a profitat de o intervenție ratată a portarului Marcinkowski, a ridicat mingea și a înscris cu o execuție spectaculoasă din afara careului.

"Îi mai aduce cuiva aminte de golul marcat de Ibrahimovic împotriva Angliei, în 2012?", a fost reacția celor de la MLS.

Reminding anyone else of @Ibra_official vs. England in 2012??? pic.twitter.com/NYNa8zIOvr