OFICIAL Ronald Koeman nu mai este antrenorul Barcelonei - Cine este favorit să-i ia locul

Ronald Koeman nu mai este antrenorul celor de la Barcelona: olandezul a fost demis, în noaptea de miercuri spre joi, în urma rezultatelor slabe înregistrate de gruparea catalană.

Eşecul din El Clasico (1-2) de duminică şi înfrângerea suferită, miercuri, în deplasare, în faţa formaţiei Rayo Vallecano, 0-1, în etapa a XI-a, i-a convins pe conducătorii catalani să-l demită pe antrenor.

FC Barcelona ocupă locul 9 în clasamentul LaLiga, cu 15 puncte din zece meciuri (doar patru victorii), la şase puncte de Real Madrid, de pe locul I, iar în Liga Campionilor a suferit două înfrângeri şi a obţinut o victorie, scor 1-0, cu Dinamo Kiev.

Sosit la club în vara anului 2020, Koeman a terminat cu Barca pe locul al treilea al ediţiei trecute a campionatului. El a stat 15 luni pe banca echipei catalane şi a înregistrat 39 de victorii, 12 rezultate de egalitate şi 16 înfrângeri, câştigând doar un trofeu, Cupa Spaniei, sezonul trecut.

Tehnicianul olandez de 58 de ani ar urma să primească 12 milioane de euro compensaţii pentru demiterea sa, informează News.ro.

Potrivit presei spaniole, favorit să-l înlocuiască pe Koeman pe banca Barcelonei este fostul jucător catalan Xavi, acum antrenor în Qatar la Al Sadd. Interimatul ar putea fi asigurat de Sergi Barjuan, antrenor al echipei B a clubului.

