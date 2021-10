Ciprian Tătărușanu surprinde după victoria cu Torino și le dă dreptate fanilor Milanului

AC Milan merge ceas în Serie A (nouă victorii din zece etape), iar Ciprian Tărărușanu a avut o evoluție lăudată contra celor de la AC Torino (1-0). Portarul român a surprins cu o declarație după meci, acesta dându-le dreptate fanilor care nu au avut încredere în el.







Astfel, Ciprian consideră normală lipsa de încredere a fanilor în forțele sale, ținând cont de faptul că acesta nu a mai apărat de foarte multă vreme poarta Milanului.







"În final, au pus presiune pe mine cu atâtea mingi înalte. Sunt fericit că am apărat bine, că nu am primit gol şi că am câştigat trei puncte.







A fost un meci greu împotriva celor de la Torino. Dar şi noi am fost tari. Mai cinici decât ei. Am marcat şi am suferit puţin. Dar am luptat şi am câştigat.







Trebuie să fim concentraţi pe durata unui meci. În astfel de partide, câştigă echipa cea mai hotărâtă şi mai concentrată.







Este normal când nu joci mult timp să apară îndoieli (n.r. apropo de lipsa de încredere a fanilor milanezi). Sper să joc mereu la acest nivel şi să ajut echipa să câştige. Când nu eşti pus la încercare, aştepţi.





Torino nu a avut ocazii în prima repriză, dar am fost concentrat până la final şi sunt fericit că nu am primit gol" - Ciprian Tătărușanu, la Milan TV, după meciul cu Torino, citat de News.ro.