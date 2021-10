Mircea Rednic a răbufnit după eliminarea lui Dinamo din Cupa României

Mircea Rednic - "Normal că aduc alți jucători"









"Jucăm bine 70 de minute, după care facem greşeli copilăreşti, de manual. Ok, s-a pierdut mingea în careul lor... Să joci în terenul advers, să te surprindă cu o minge deschisă, în loc să te retragi... Goluri din astea, care pot fi evitate. Apoi, în minutul 94, Latovlevici preia în careu fără să-l jenezi măcar, se întoarce, dă la poartă... Nu ştiu dacă era Nica. Dar nu se poate, aşa greşeli, mai ales în ultimele minute. În prelungiri se juca. E inadmisibil.



Greşeli copilăreşti, zici că e prima dată când joacă, unii dintre ei. E şi de moral. Munceşti, eşti aproape să te califici şi, dintr-odată, iei două goluri incredibile. Filip a zis că e OK, că nu riscam să-l joc. S-a accidentat şi a trebuit să-l schimb şi acum cred că are ruptură musculară, o lună e out. În momentul de faţă cred că am mai câştigat (n.r. - timp de joc), cred că vreo 75 de minute ne-am mişcat. E de muncă.



Pentrui noi, important e campioantul în situaţia în care suntem noi. Astăzi au avut şansă şi alţi jucători. Am jucat cu doi atacanţi pe care i-am lăsat patru ani şi tot aici i-am găsit, dar nu au evoluat deloc. Nu înţeleg, măcar să alerge. Dar nu aleargă, sunt tineri. Nu e un reproş, sunt nişte constatări.



Nu e de mirare că aduc alţi jucători (n.r. - despre Ţâră). Bravo lui, aşa vreau! Şi de la ceilalţi, dar au şansa pe care o au acum şi mie nu-mi demonstrează că mă pot baza pe ei. Aduc fundaş dreapta, nu vedeţi că nu am soluţii? Avem acordul lor (n.r. - al jucătorilor care vor veni), vor semna, ăştia sunt sigur că vor veni. Vom beneficia şi de pauza care vine pentru echipa naţională şi sunt sigur că putem să-i integrăm.



(n.r. - când va juca Dinamo 90 de minute) Din iarnă, până atunci nu ai cum să treci peste nişte etape. Şi azi, diferenţa au făcut-o rezervele. Avem numai tineret pe bancă", a declarat Rednic, conform News.ro.



De la revenirea lui Mircea Rednic pe banca tehnică, Dinamo a fost egalată în prelungiri de UTA Arad (2-2, după ce a condus cu 2-0) și de Rapid București (s-a terminat 1-1).



S-au calificat în sferturi: FC Argeș, Chindia Târgoviște şi ACSO Filiaşi (liga a treia).



Vor mai avea loc în optimi:



Minaur Baia Mare vs Universitatea Craiova / miercuri, ora 18.00

FC Buzău vs Dunărea Călăraşi / joi, ora 15.00

U Craiova 1948 vs Sepsi OSK Sfântu Gheorghe / joi, ora 18.00

Politehnica Timişoara – Rapid București / joi, ora 21.00.



În ceea ce priveşte meciul FC Voluntari – FCSB, clubul oaspete a informat Departamentul Competiţii al Federaţiei Române de Fotbal că se află în imposibilitatea de a se prezenta la joc, motiv pentru care partida nu se va disputa. Cazul va fi judecat la Comisia de Disciplină a FRF.





Echipa antrenată de Mircea Rednic a fost învinsă acasă, scor 2-1, în optimile Cupei României, FC Argeș înscriind golul decisiv în minutul 90+3.Dinamo a deschis scorul prin Ţîră ('49), dar FC Argeș s-a impus grație golurilor marcate de Işfan ('78) și Cr. Dumitru ('90+3).