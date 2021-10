Diego Maradona și posibila cauză a morții - Ce spune fostul avocat al marelui fotbalist

Matias Morla a relatat ultima vizită a clientului său, pe 16 noiembrie, cu nouă zile înainte de moarte.







"Când am intrat în casă, el avea o voce stranie, robotică, foarte stinsă şi intermitentă. Am informat pe toată lumea în legătură cu starea de sănătate a lui Diego. Am realizat apoi că era din cauza cantităţii de apă reţinute în corp", a declarat acesta.

"Greşelile comise au fost numeroase pentru că Diego a murit. El", a declarat Matias Morla pentru presă, după mărturia sa de trei ore în biroul procurorului din San Isidro, de la periferia Buenos Aires, responsabil cu dosarul privind circumstanţele morţii fostului fotbalist.Tratamentul medical pe care Maradona l-a primit a "fost foarte rău, de aceea el a murit", a specificat avocatul.Maradona, care suferea de probleme cu rinichii, ficatul şi inima, a murit la 60 de ani în urma unui infarct, pe 25 noiembrie 2020, la doar câteva săptămâni după o operaţie pe creier, pentru îndepărtarea unui cheag de sânge.Autopsia fostului campion mondial a determinat că decesul a intervenit ca urmare ''a unui edem pulmonar acut secundar şi a unei insuficienţe cardiace cronice exacerbate". La inimă s-a descoperit că suferea de o cardiomiopatie dilatată.El se afla în convalescenţă la o reşedinţă privată sub supervizarea unei echipe medicale de şapte persoane, deja audiate de justiţie în cadrul unei anchete pentru "omucidere involuntară cu circumstanţe agravante", deschisă pentru a determina dacă fostul star al fotbalului a fost "abandonat" unei lente agonii, în lipsa unui tratament adecvat.Fostul avocat al idolului argentinian a calificat drept "nebunie" decizia familiei de a continua convalescenţa lui Maradona în afara unei unităţi medicale."Maradona nu avea niciun motiv să meargă acasă, iar medicii îi recomandaseră să rămână în clinică", a mai susţinut Morla, considerând că el a "a fost abandonat de fiicele sale", făcând referire la cele două fiice mai mari ale fostului star, Dalma şi Giannina.Justiţia penală argentinianăşi posibilă tentativă de omor, delict care prevede o sentinţă între 8 şi 25 ani de închisoare, căutând să stabilească dacă îngrijirea fostului antrenor a fost deficitară şi dacă nu s-a apelat la toate mijloacele necesare pentru a-i preveni moartea, potrivit Agerpres Într-un alt proces civil se tranşează, între Dalma (34 ani) şi Gianinna (32 ani), precum şi alţi trei copii recunoscuţi din diferite legături: Diego Junior (34 ani), Jana (25 ani) şi Diego Fernando (8 ani).​