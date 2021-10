VIDEO Ce a pățit Ronald Koeman după înfrângerea Barcelonei din El Clasico

Barcelona a cedat contra Realului chiar pe Camp Nou (2-1), iar fanii catalani și-au cam pierdut răbdarea în ceea ce-l privește pe Ronald Koeman. Tehnicianul a avut parte de o întâlnire ostilă cu fanii la finalul El Clasico, olandezul reușind cu dificultate să scape de furia suporterilor nemulțumiți.







Plecat de la Camp Nou cu mașina personală, Koeman a fost recunoscut de fani, iar aceștia i-au restricționat accesul preț de câteva minute.











Ronald Koeman spune că Barcelona nu merita să piardă



La conferința de presă de la finalul disputei de pe Camp Nou, Koeman a fost de părere că rezultatul din El Clasico a fost unul injust, gruparea pe care o antrenează nemeritând să piardă contra Realului.







"Este un rezultat greu de înțeles, nu meritam să pierdem, mai ales după jocul arătat în prima repriză. Am avut o șansă foarte clară de a avea 1-0, dar în schimb au înscris ei, iar de atunci a fost complicat pentru că au apărat rezultatul și am știut că se apără foarte bine.





Publicul a fost fenomenal până în ultima secundă, am încercat, dar nu am obținut rezultatul dorit. În prima parte am jucat un fotbal bun. Am avut o posesie foarte bună.





Mai sunt multe meciuri de jucat în campionat, miercuri avem alt joc și ne vom recupera pentru el. Agüero și Ansu au arătat că sunt jucători grozavi, însă trebuie să câștigăm puncte și să fim mai eficienți" - Ronald Koeman.