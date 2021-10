Simeone a înscris în minutele 30, 36, 62 și 90+2. Pentru oaspeți a marcat Immobile ('46).





Fundaşul Ştefan Radu a jucat primul lui meci în acest sezon pentru Lazio.

\uD83D\uDD34| #VeronaLazio 4-1

\uD83D\uDD58| 48' st

⚽️| POKER DEL CHOLITO! 4-1 VERONA!!!! \uD83D\uDC9B\uD83D\uDC99 Cross perfetto di Faraoni e colpo di testa vincente di Simeone, a suggellare un pomeriggio straordinario per l'attaccante argentino \uD83D\uDE0D\uD83D\uDE0D#SerieATIM #DaiVerona pic.twitter.com/Cb32l2KIGn — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) October 24, 2021

Au mai avut loc duminică:

Atalanta vs Udinese 1-1

Au marcat: Malinovsky '56 / Beto '90+4



Fiorentina vs Cagliari 3-0

Au marcat: Biraghi '21. Gonzalez '42, Vlahovic '49

Răzvan Marin (Cagliari) a jucat tot meciul şi a primit un cartonaş galben.

Luis Munteanu (Fiorentina) a rămas pe banca de rezerve.





Se mai joacă duminică:

19:00 AS Roma vs Napoli21:45 Inter Milano vs Juventus.