Ziua cea mare a derbiurilor: Regal fotbalistic duminică la tv

Derbiuri in Europa

Duminică, 24 octombrie, este o zi de sărbătoare pentru fanii fotbalului, pe Bătrânul Continent având loc o serie de derbiuri. Ziua de gală este deschisă de Barcelona vs Real Madrid, în timp ce cortina este trasă de duelurile Inter vs Juventus și Marseille vs PSG.











Duminică, 24 octombrie, programul derbiurilor







Ziua de fotbal debutează cu El Clasico: pe Camp Nou, de la 17:15 se vor duela Barcelona și Real Madrid.







Regalul continuă cu Manchester United vs Liverpool, iar apoi AS Roma și Napoli își vor măsura forțele pe Olimpico.







În fine, seara se va încheia cu Inter vs Juventus și Marseille vs PSG.







De la ora 17:15





Barcelona - Real Madrid (Digi 1, Look +, Telekom 1)





De la 18:30







Manchester United - Liverpool (Eurosport)







De la 19:00





AS Roma - Napoli (Digi 1, Look TV, Telekom 2)





De la 21:45





Inter - Juventus (Digi 2, Look 3, Telekom 2)

Marseille - PSG (Digi 1, Look 2)