Cristiano Ronaldo, sincer: Rolul încrederii și al criticilor de-a lungul carierei

Manchester United, situație complicată, cu Solskjaer aproape de plecare









În Premier League, United se află doar pe locul șase, fără victorie în ultimele trei meciuri. Diavolii dau piept duminică de la 18:30 cu puternica Liverpool.



Nici în Liga Campionilor lucrurile nu stau mai bine. United a învins greu Atalanta (3-2), aflându-se totuși pe prima poziție, cu șase puncte după trei meciuri disputate. Din grupă mai fac parte Villarreal și Young Boys.



Pe fondul rezultatelor slabe, Manchester United l-ar putea înlocui cât de curând pe managerul Ole Gunnar Solskjaer. Pe listă se află nume mari precum Antonio Conte sau Zinedine Zidane.









"Știu că echipa are nevoie de mine și în defensivă, darCei care nu vor să mă vadă marcând sunt cei care nu mă plac. Dar să fim serioși,și nu voi fi îngrijorat de cei care mă critică. Dorm chiar bine noaptea.Trebuie să continui pe un trend ascendent și. Critica este parte din fotbal. Ei mă critică pentru că știu că am potențial și valoare fotbalistică. Așa că sunt bun.Voi da un exemplu. Dacă la școală îl întrebi pe cel mai slab elev ce crede despre cel mai bun, va spune că nu îl agreează pentru că vrea să fie ca el.Majoritatea timpului când vorbesc, sunt lucruri pozitive. Dar uneori, depinzând de joc, mai spun și lucruri mai puțin bune. Mereu am fost așa și nu mă voi schimba la vârsta aceasta.Chiar și așa, mereu voi da 100% pentru club, dar unii tind să scoată în evidență lucrurile mai puțin bune pe care le fac.. Viața este plină de lecții, facem greșeli și învățăm să ne perfecționăm jocul.Am mai spus-o. Consider că Manchester United are un potențial uriaș. Avem jucători tineri și valoroși, iar eu sunt aici pentru a ajut echipă să fie victorioasă", a declarat Ronaldo în cadrul unui interviu acordat Sky Sport.