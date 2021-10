Bundesliga: Victorii pentru Bayern Munchen, Borussia Dortmund, RB Leipzig și Freiburg (Rezultatele zilei)

Rezultatele înregistrate sâmbătă:

Bayern Munchen vs Hoffemheim 4-0

Au marcat: Gnabry '16, Lewandowski '30, Choupo-Moting '82, Coman '87





Arminia Bielefeld vs Borussia Dortmund 1-3

Au marcat: Klos '87 / Can '31 (penalty), Hummels '45, Bellingham '72





RB Leipzig vs Greuther Furth 4-1

Au marcat: Poulsen '46, Forsberg '53 (penalty), Szoboszlai '65, Novoa Ramos '88





VfL Wolfsburg vs Freiburg 0-2

Au marcat: Lienhart '27, Holer '68.

Se mai joacă în această etapă:

Clasament Bundesliga:

Hertha Berlin vs Borussia MonchengladbachKoln vs Bayer LeverkusenStuttgart vs Union BerlinBochum vs Eintracht Frankfurt.1. Bayern Munchen (33-8 golaveraj) 22 puncte2. Borussia Dortmund (25-15) 213. Freiburg (14-6) 194. Bayer Leverkusen (21-12) 16 (-un meci)5. Union Berlin (12-9) 15 (-un meci)6. RB Leipzig (20-9) 14 etc.