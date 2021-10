VIDEO Arsenal, tot mai sus în clasament (3-1 vs Aston Villa) / Programul etapei de Premier League

Rezumatul partidei dintre Arsenal și Aston Villa:

Echipa pregătită de Mikel Arteta a ajuns pe locul 9 (la egalitate de puncte cu Manchester United, West Ham și Everton), după ce s-a impus vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, în fața echipei Aston Villa, în etapa a noua a campionatului Angliei.Golurile "tunarilor" au fost marcate de Partey ('23), Aubameyang (45+6) şi Smith-Rowe ('56). Oaspeții au înscris prin Ramsey ('82).14:30 Chelsea vs Norwich17:00 Crystal Palace vs Newcastle17:00 Everton vs Watford17:00 Leeds vs Wolverhampton17:00 Southampton vs Burnley19:30 Brighton vs Manchester City16:00 Brentford vs Leicester16:00 West Ham vs Tottenham18:30 Manchester United vs Liverpool.