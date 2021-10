VIDEO Liga 1: Flavius Stoican, prima victorie pe banca echipei U Craiova 1948 (2-0 vs Gaz Metan Mediaș) / Programul etapei

Flavius Stoican a obținut prima victorie pe banca echipei U Craiova 1948, scor 2-0, împotriva formației Gaz Metan Mediaş, în prologul etapei a 13-a din Liga 1.





Claudiu Bălan ('47) şi Nicuşor Raicea ('90+4). Golurile au fost marcate de('47) şi('90+4).





Francisco Junior (Gaz Metan) a fost eliminat în minutul 83 pentru un fault asupra lui Raicea.





Echipa din Bănie venea după opt etape consecutive fără victorie, în care a înregistrat trei egaluri şi cinci eşecuri.

Au evoluat echipele:

U Craiova 1948: R. Popa - Huyghebaert, Kovacic, Gajic, Buşu - Asamoah, Van Durmen - Sidibe (Marquet '69), Baeten (Raicea '76), Ondaan (Blidar '88) - C. Bălan (Pop '88). Antrenor: Flavius Stoican





Gaz Metan Mediaș: Vâlceanu - Izata, Matricardi, Yuri, Trif (Velisar '62) Alceus (Iroboso '74), Junior - Şteau, Deaconu, Grădinaru ( Chamed '74)- Sarr (Morar '62). Antrenor: Ilie Poenaru





Programul etapei a 13-a:

Chindia Târgoviște vs CSU Craiova / vineri, ora 20:30FC Voluntari vs FC Argeș / sâmbătă, ora 15:00CS Mioveni vs FC Botoșani / sâmbătă, ora 17:30Dinamo București vs Rapid București / sâmbătă, ora 20:30Academica Clinceni vs UTA Arad / duminică, ora 17:30CFR Cluj vs Sepsi Sfântu Gheorghe / duminică, ora 20:30.