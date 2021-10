VIDEO Liga 2: Petrolul Ploiești vs CSA Steaua București 2-0 / Programul etapei a 11-a

Liderul Petrolul Ploieşti s-a impus acasă, joi, cu scorul de 2-0, în fața echipei CSA Steaua București. Meciul a avut loc în etapa a XI-a a Ligii 2.

Golurile au fost marcate de Diarra, în minutele 57 şi 63.

Grație acestui succes, Petrolul a acumulat 30 de puncte și s-a distanțat în fruntea clasamentului (pe locul 2 se află Universitatea Cluj, cu 24 de puncte și un meci mai puțin disputat). De cealaltă parte, Steaua rămâne pe locul 5, cu 21 de puncte.

FC Buzău vs Unirea Slobozia / vineri, 15:30

Astra Giurgiu vs Dunărea Călăraşi / sâmbătă, 11:00

Unirea Constanţa vs Dacia Unirea Brăila / sâmbătă, 11:00

Poli Iaşi vs Viitorul Pandurii Târgu Jiu / sâmbătă, 11:00

Metaloglobus Bucureşti vs Csikszereda Miercurea Ciuc / sâmbătă, 11:00

Hermannstadt vs CS Comunal Şelimbăr / sâmbătă, 12:30

Politehnica Timişoara vs Ripensia Timişoara / sâmbătă, 15:00

Universitatea Cluj vs Unirea Dej / duminică, 12:30

Concordia Chiajna vs FC Braşov / luni. 15:30