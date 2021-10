FC Barcelona își asigură viitorul - Ansu Fati și-a prelungit contractul și are o clauză de reziliere uriașă

După ce i-a prelungit contractul lui Pedri, FC Barcelona a anunţat, miercuri seară, că a ajuns la un acord și cu Ansu Fati.

Noul contract al lui Ansu Fati este valabil până la 30 iunie 2027, iar clauza de reziliere este de un miliard de euro.

Fati a jucat o repriză pentru FC Barcelona în meciul de miercuri cu echipa lui Mircea Lucescu, Dinamo Kiev, scor 1-0, din grupele Champions League.

În vârstă de 18 ani, Ansu Fati a debutat la prima echipă a FC Barcelona în 2019. El a fost junior la clubul catalan din 2012.

✨ @ANSUFATI will have a release clause of €1 billion#DreamTeen