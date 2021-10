VIDEO Erling Haaland și momentul incredibil de magie - De ce este considerat un fake news de către Corriere dello Sport

Borussia Dortmund a postat pe contul de Twitter un video spectaculos cu Erling Haaland de la un antrenament. Norvegianul rivalizează cu Ronaldinho și cu alte momente speciale reușite de-a lungul timpului. Cu toate acestea, înregistrarea este considerată un fake, iar Corriere dello Sport își argumentează afirmația.



"E real, credeți-ne!", spun cei de la Borussia Dortmund pe Twitter la postarea care-l înfățișează pe Haaland făcând senzație la un antrenament.



În primul rând, italienii spun că este imposibil din punct de vedere al legilor fizicii să reușești să pui trei mingi una peste alta.



În al doilea rând, jurnaliștii vorbesc despre o umbră care apare și dispare la un moment dat, ea fiind rezultatul "modificării" înregistrării la montaj.



În al treilea rând, italienii se întreabă cum este posibil ca după ce Haaland lovește primul balon celelalte două să nu se miște absolut deloc?

Nu în ultimul rând, gazetarii Corriere dello Sport mai scot ceva în evidență: ținta pe care Erling o lovește și care este agățată în stânga porții, la vinclu.



După contactul cu prima minge, respectiva țintă rămâne agățată doar în brațul stâng (cum privim imaginile), iar după ce este lovită de a doua minge ea se mută pe celălalt braț, cel drept.



Momentul de magie marca Erling Haaland:



