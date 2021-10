Mircea Rednic, primele transferuri la Dinamo - Ce a spus antrenorul despre plecarea lui Mirel Rădoi de la națională și cum l-a atacat pe Cosmin Contra

Mircea Rednic a anunţat, joi, într-o conferinţă de presă, primele transferuri pe care Dinamo le va realiza după revenirea acestuia pe banca tehnică. Antrenorul a precizat că a reuşit să-l convingă pe fostul atacant dinamovist Florin Răducioiu să facă parte din conducerea clubului "alb-roşu" și a vorbit despre decizia lui Mirel Rădoi de a nu mai continua ca selecţioner al echipei naţionale.

Dinamo, primele transferuri după revenirea lui Mircea Rednic

"În situaţia noastră, orice meci, orice punct, orice puncte acumulate sunt binevenite şi avem nevoie ca de aer. Am avut aproape zece zile la dispoziţie să lucrez cu piesele mele, să-i cunosc mai bine, am avut şi un meci amical, am făcut şi un meci la Săftica şi mi-am făcut o părere şi o imagine legate de ce avem, legate de ce putem să aducem în perioada asta.

Astăzi, Michel Espinosa va semna, este la club acum. Până duminică vor semna încă doi jucători, un atacant. Avem două posibilităţi, un atacant din Olanda şi un atacant din Bulgaria. Tomas (n.r. - Vestenicky) abia astăzi o să facă testul fizic, după care o să luăm o decizie. Avem discuţii avansate cu un fundaş dreapta, care a jucat în Belgia, îl cunosc, sper să semneze şi de luni să-l am, să poată să intre în programul echipei. Ei nu au venit în probe, doar voi îi vedeţi că sunt în probe.

În situaţia actuală, am posibilitatea ca jucătorii să vină, să facă testul medical, să facă testul fizic, că asta este foarte important, nu vreau să mă leg acum de ce s-a făcut până să vin eu la echipă, dar sunt probleme fizice şi asta ne arată rezultatele la testul făcut de Andrei (n.r. - Antoce, noul preparator fizic). Uşor, treptat, în fiecare zi, încercăm ca să-i aducem măcar la 80 la sută din posibilităţile fizice.

Important este să luăm puncte până în iarnă, când o să fie altceva. Ştiţi foarte bine că jucătorii care au venit după ce s-a dat voie la transferuri au o opţiune din partea clubului în iarnă, cei care vin aduşi de mine au o opţiune în iarnă. Nu vrem să riscăm. Cine confirmă rămâne, cine nu, pleacă. Celor care rămân li se vor mări salariile.

Aseară am avut o discuţie până la 12:00 noaptea cu cei din conducere, legat de situaţia noastră, de situaţia financiară şi lucrurile sunt pentru momentul de faţă OK.

La meciul de la Mediaş ne dorim să luăm puncte, un punct, pentru că e o echipă care are altă faţă de când au schimbat antrenorul, joacă foarte bine. Sunt jucători acolo cu care am lucrat, Filip, Horşia, Grădinaru, jucători cu calitate. Trebuie să ne aşteptăm la un meci foarte greu. Şi ei sunt în situaţia în care sunt, dar eu am încredere, mai ales după discuţiile pe care le-am avut, după evoluţia pe care am avut-o la ultimul meci cu UTA, o echipă care şi-a propus play-off-ul anul acesta, cu care am reuşit să facem o partidă bună" - Mircea Rednic, într-o conferință de presă, citat de News.ro.

Mircea Rednic: Trei sferturi din lot este vaccinat

"Am avut ceva probleme săptămâna asta, dar în afară de Iliev, răcit, toţi jucătorii sunt la dispoziţia mea. Mi-a fost teamă că are covid, dar nu are, a ieşit negativ, el nu va face deplasarea la Mediaş.





Florin Răducioiu va face parte din conducerea clubului Dinamo

"Au fost o groază de nume... Cu cine am vorbit? Am vorbit cu Răducioiu. În momentul acesta îl doresc pe Răducioiu ca să vină lângă echipă. M-am întâlnit cu el, a rămas ca domnul Mureşan să discute săptămâna asta. Am vorbit şi cu Dănciulescu înainte, am înţeles situaţia, are şi el dreptate.

Cel cu care am discutat şi a acceptat să vină la Dinamo este Răducioiu. (n.r. - pe ce post) Director tehnic, sportiv, manager, ce vrea el. În plus de asta, la cum arată, mă gândesc să-l mai bag vreo 5-10 minute la sfârşit să ţină de minge. Radu a fost un jucător foarte mare, a jucat pe unde a jucat, vorbeşte, vorbeşte bine româneşte acum. Eu cred că o să vină la noi" - Mircea Rednic.

Mircea Rednic: Rădoi e oltean, s-ar putea să se răzgândească / Contra nu e dinamovist / Mie nu mi s-a propus preluarea echipei naționale

Rednic l-a criticat pe fostul tehnician al "alb-roşilor" Cosmin Contra, despre care a spus că nu e dinamovist dacă a acceptat jucători cu salarii uriaşe la echipă. Acesta a vorbit şi despre anunţul lui Mirel Rădoi de a nu mai continua ca selecţioner al echipei naţionale, fiind de părere că acesta s-a pripit.

"E o surpriză pentru mine, tocmai după ce a făcut două meciuri bune echipa naţională, chiar au jucat bine şi în meciul cu Germania, şi în meciul de acasă. Mi-au plăcut ca atitudine, ca prezenţă, ca entuziasm din partea jucătorilor. Nu îmi pot da seama ce probleme a avut el, ca să ia o decizie.

Mai erau două meciuri şi după aia puteai să... Sau nu vrea să prindă şi barajul, nu-mi dau seama. (n.r. - despre posibili înlocuitori) Nu e treaba mea, sigur nu va fi un dinamovist, aia e clar. După Lucescu a mai fost vreun dinamovist? (n.r. - Cosmin Contra?) Contra nu e dinamovist, la felul cum s-a comportat acum. Nu poţi să spui că e dinamovist când acceptă jucători la salariile care au fost, care îşi cer banii. Toţi muncim, dar chiar dacă iubeşti un club, faci şi tu sacrificii.

Mie nu mi s-a propus (n.r. - preluarea echipei naţionale). Ce să fac, să mă propun singur? În România deranjezi dacă spui ce crezi sau dacă îţi spui părerea. La mine, abia se aşteaptă o declaraţie pe care o fac şi apoi tot felul de comentarii. Dar sunt obişnuit.

Trebuie să-l înţelegem şi pe Rădoi, că nu mai sunt jucătorii de pe vremea mea. E oltean, s-ar putea să se răzgândească. Poate la supărare... Dar chiar nu era momentul, pentru că erau două jocuri bune. Trebuia să o facă după ultimele două meciuri. Eu cred că vom termina pe locul 2, chiar dacă meciul cu Islanda nu o să fie uşor. Deja trebuie să ne pregătim pentur baraj" - Mircea Rednic.





Dinamo va evolua, vineri, de la ora 20:30, în deplasare, cu Gaz Metan Mediaş, în primul meci al etapei a XII-a a Ligii I.