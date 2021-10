Emmanuel Macron a dat politica pe fotbal - Președintele Franței, coleg cu Arsene Wenger într-un meci caritabil

Astfel, unsprezecele ales va disputa joi un amical împotriva personalului medical de la spitalul Poissy Saint-Germain-en-Laye, în vederea strângerilor de fonduri pentru îmbunătățirea condițiilor de tratare a tinerilor pacienți.



Acest meci caritabil reprezintă doar o parte a campaniei Pièces Jaunes, desfășurată la nivel național în Franța, informează RMC Sport.

Emmanuel Macron (43 de ani) a anunțat că își dorește să se afle pe teren pe toată durata celor 90 de minute de joc și va evolua la mijloc, alături de fostul tehnician al Olympique Lyon, Rudi Garcia.



În fața acestora se va afla legenda echipei Bordeaux, Alain Giresse. Trecut pe la Monaco, Barcelona și Lyon, Sonny Anderson, în vârstă de 51 de ani, ocupă poziția de atacant. Acesta a înscris de 138 de goluri în 221 de apariții în Ligue 1.

Arsene Wenger (71 de ani, fost antrenor la Arsenal Londra, în prezent director al Departamentului de dezvoltare globală din cadrul FIFA) va forma un parteneriat în centrul apărării cu fostul internațional francez, Marcel Desailly (câștigător al Campionatului Mondial din 1998 și al Campionatului European din 2000, la care se adaugă două trofee ale Ligii Campionilor).

Laure Boulleau este prima prezență feminină anunțată din cadrul partidei, fosta jucătoare a PSG-ului ocupând poziția de fundaș stânga.



Pe lângă unsprezecele anunțat, banca de rezerve oferă nume importante: Sidney Govou, Robert Pires și tenismenul Richard Gasquet.

Emmanuel Macron nu a ascuns niciodată pasiunea sa pentru fotbal: a mărturisit că este un fan înfocat al echipei Olympique Marseille și un susținător aprins al naționalei "Cocoșului Galic".

În urmă cu patru luni, președintele a promis primarului orașului Poissy, Karl Olive, că îl va vizita pentru o partidă de fotbal, în momentul în care condițiile sanitare vor permite acest lucru.

Former Arsenal manager Arsene Wenger will participate in a charity match tomorrow alongside France president Emmanuel Macron \uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7 pic.twitter.com/5hUJcsBNfY