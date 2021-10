Mesajul transmis de Edi Iordănescu din izolare - Antrenorul FCSB are Covid-19

Edi Iordănescu a fost depistat cu Covid-19, iar în următoarea perioadă va fi nevoit să stea departe de jucătorii săi de la FCSB. Tehnicianul a vorbit despre perioada pe care o traversează și a transmis un mesaj suporterilor prin intermediul contului personal de Facebook.





Astfel, Edi Iordănescu a spus că nu va mai face nicio declarație pe perioada în care se află în izolare.







"Salut. Ultimele mele declarații vizavi de orice subiect din fotbal au fost făcute cu o zi înaintea partidei România - Armenia si inainte sa fiu depistat cu Covid-19.







Incepand de luni m-am izolat. Nu am vorbit cu nimeni din presă și nici nu pot să o fac în perioada următoare. Îi rog pe reprezentanții mass media să mă înțeleagă și să-mi respecte decizia, iar numele meu să nu mai fie folosit în diferite speculații.



Ne vom auzi/ vedea din nou la prima conferință de presă la care voi putea participa, care va avea loc peste cel puțin două săptămâni si atunci vor avea parte de deschiderea mea totala pt a clarifica orice informatie asa cum am facut de fiecare data.



Am incredere neconditionata in colegii mei care se ocupa de echipa, am incredere totala in baieti, in profesionalismul lor si valoarea lor si fac apel la suporterii noștri sa mearga in numar cat mai mare la meci indiferent ca sunt din Buzau, ca vin din Bucuresti sau alte zone. Echipa are nevoie mare de sprijinul vostru !! Sanatate maxima tuturor !!" - Edi Iordănescu, pe contul personal de Facebook.









De asemenea, FCSB nu se poate baza pe Constantin Budescu (32 de ani) și Adrian Șut (22 de ani). Cei doi acuză de câteva zile o răceală și au fost izolați. La testarea pentru Covid-19 aceștia au ieșit negativ.

După 11 etape disputate din actualul sezon al Ligii 1 la fotbal, FCSB se află pe locul 3, cu 21 de puncte (la egalitate cu FC Voluntari). Pe primele două poziții se află CFR Cluj (lider, cu 30 puncte) și FC Botoșani (locul al doilea, cu 22 de puncte câștigate).





Edi Iordănescu va lipsi de pe banca tehnică a FCSB-ului la meciul cu CS Mioveni din Liga 1 (sâmbătă, 16 octombrie, de la ora 20:30).



Antrenorul va ieși din izolare în data de 25 octombrie 2021.