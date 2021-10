LiveText România vs Armenia, în preliminariile Campionatului Mondial 2022 / Mitriță, decisiv în prima repriză

România vs Armenia este LiveText pe HotNews.ro și în direct pe ProTV și Radio România Actualități.





România vs Armenia 1-0 (Pauză), în preliminariile Campionatului Mondial 2022

Imagini spectaculoase cu arena din Ghencea



































Echipele de start:

România (4-3-3): Niță – Rațiu, Chiricheș-cpt., Nedelcearu, Bancu – Marin, Stanciu, Cicâldău – Mitriță, Keșeru, Hagi. Selecționer: Mirel Rădoi





Rezerve: Vlad, Moldovan – Toșca, Manea, Mihăilă, Ivan, Maxim, Nedelcu, Rus, Cordea, Moruțan, Albu;





Armenia (4-3-3): Yurchenko – Hovhannisyan, Voskanyan, Haroyan, Terteryan – Udo, Grigoryan, Spertsyan – Barseghyan, Mkhitaryan, Bayramyan. Selecționer: Joaquin Caparros





Rezerve: Aivazov, Buchnev – Adamyan, Arakelyan, Geloyan, Karapetyan, Margaryan, Mkoyan, Monroy, Muradyan, Vardanyan, Zelarayan.

Au rămas de disputat în Grupa J





11 octombrie





Islanda - Liechtenstein

Macedonia de Nord - Germania

România - Armenia (LiveText pe HotNews.ro)





11 noiembrie 2021





Armenia - Macedonia de Nord

Germania - Liechtenstein

România - Islanda





14 noiembrie 2021





Armenia - Germania

Liechtenstein - România

Macedonia de Nord - Islanda









Clasamentul Grupei J:





1. Germania (19-3 golaveraj) 18 puncte

2. Macedonia de Nord (15-6) 12

3. Armenia (8-10) 12

4. România (10-8) 10

5. Islanda (7-15) 5

6. Liechtenstein (2-19) 1.





Care sunt criteriile de calificare la CM 2022





Europa trimite 13 naționale la turneul final. Primele 10 echipe calificate vor fi câștigătoarele celor 10 grupe din preliminarii. Mai rămân, așadar 3 locuri disponibile, pentru care vor concura 12 echipe:





10 echipe clasate pe locul 2 în grupele preliminare.





Două echipe – cele mai bune câștigătoare de grupă în Liga Națiunilor 2020/21 care nu s-au clasat pe primele două locuri în preliminariile CM 2022.





Cum arată play-off-ul pentru Mondial





Din cele 10 echipe clasate pe locul 2 în grupele preliminare vor fi aleși 6 capi de serie, pe baza punctelor obținute în grupe, excluzând rezultatele cu ultima clasată.

Vor fi astfel 6 capi de serie + alte 6 echipe, dintre care două provenind din ierarhia Ligii Națiunilor.

Se dispută baraj într-o singură manșă, pe terenul capilor de serie, între aceste 6 echipe și celelalte 6 rămase.

Vor rezulta 6 echipe calificate mai departe. Prin tragere la sorți, se vor stabili 3 echipe gazdă și 3 echipe oaspete pentru ultimul baraj, tot într-o singură manșă.

Macedonia de Nord vs Germania 0-0 / Islanda vs Liechtenstein 2-0.Pauză în Ghencea:'39 Răzvan Marin șutează de la mare distanță, Yurchenko plonjează spectaculos și respinge.'38 Barseghyan primește primul cartonaș galben al partidei.'34 Cicâldău șutează superb de la marginea careului, dar Yurchenko se întinde și respinge în corner.'33 Mitriță primește o pasă excelentă pe culoar de la Keșeru, scapă singur cu portarul, dar Haroyan se repliază la timp și respinge în corner.Răzvan Marin centrează excelent din corner și Mitriță, cel mai scund jucător de pe teren (1.65 m), înscrie cu o lovitură de cap.'25 Keșeru controlează bine balonul în careu, trage la colțul lung, dar Haroyan respinge în corner.'4 Stanciu trece printre doi fundași, dar ratează complet șutul și trimite în tribune.'3 Prima ocazie pentru tricolori: Bancu centrează din flancul stâng, dar lovitura de cap a lui Keșeru nu prinde cadrul porții.Meciul a început. România a avut lovitura de start.Jocul este precedat de un moment de reculegere în memoria lui Cornel Drăgușin , fost selecționer al României.Sunt intonate cele două imnuri.Jucătorii celor două echipe au intrat pe teren.După 12 ani și o lună, echipa națională revine pe stadionul Steaua. Ultimul meci disputat în Ghencea a avut loc în preliminariile Campionatului Mondial 2010: 1-1 vs Austria. Noua arenă a fost inaugurată pe 7 iulie 2021: CSA Steaua vs OFK Belgrad, scor 6-0