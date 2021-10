VIDEO Franța a câștigat a doua ediție a Ligii Națiunilor (2-1 vs Spania)

Spania: Simon - Azpilicueta, Garcia, Laporte, M. Alonso – Gavi (Koke ’75), S. Busquets, Rodri (Fornals ’84) - Sarabia (Pino ’61) - F. Torres (Merino ’84), Oyarzabal. Selecţioner: Luis Enrique

Franţa: Lloris - Pavard, Koundé, Varane (Upamecano ’43), Kimpembe, T. Hernandez - Tchouaméni, Pogba – Griezmann (Veretout ‘90+2) - Mbappé, Benzema. Selecţioner: Didier Deschamps.

Meciul a fost arbitrat de englezul Anthony Taylor.

⏰ RESULT ⏰



\uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7 Benzema & Mbappé net as France become champions \uD83D\uDC4F

\uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8 Spain defeated in Milan final after taking lead



\uD83E\uDD14 Who impressed you?#NationsLeague