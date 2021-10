Liga Națiunilor: Italia, victorie în finala mică (2-1 vs Belgia)

Italia: Donnarumma (căpitan) - Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson - Barella (Cristante, 70), Locatelli, Pellegrini (Jorginho, 70) - Berardi (Insigne, 90+1), Chiesa (Bernardeschi, 90+2), Raspadori (Kean, 65). Selecţioner: Roberto Mancini.

Belgia: Courtois - Alderweireld, Denayer, Vertonghen (căpitan) - Castagne, Saelemaekers (De Ketelaere, 59), Witsel, Tielemans (De Bruyne, 59) - Vanaken, Batshuayi, Ferreira-Carrasco (Trossard, 87). Selecţioner: Roberto Martinez.

\uD83C\uDDEE\uD83C\uDDF9 Italy back to winning ways to claim third place \uD83D\uDC4F#NationsLeague