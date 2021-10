Hansi Flick îl laudă pe Ianis Hagi: "A gândit faza foarte bine" - Ce au spus jucătorii Germaniei după 2-1 cu România

CM 2022, preliminarii

"Mă enervează mereu când primim gol. Am fost aproape de a primi un penalty, dar pe urmă am suferit. Nu ne-a fost ușor să ne revenim. Echipa a dat totul și fanii din tribune ne-au împins de la spate, cred că am meritat să câștigăm.

România s-a apărat foarte jos. Thomas Muller a fost exact unde trebuia să fie la faza respectivă (n.r. a golului de 2-1).





Trebuia să ne apărăm mai bine la golul lor, dar trebuie să spunem că acțiunea lui Hagi a fost una foarte bună. Și-a folosit ambele picioare și a gândit foarte bine faza", a declarat Hansi Flick la finalul meciului.

Ce au spus jucătorii Germaniei după 2-1 cu România

"A fost o misiune dificilă. Am jucat bine şi am dominat şi ne-am creat câteva ocazii bune în prima repriză, pe care nu le-am putut concretiza. Însă am crezut mereu că putem câştiga meciul" - Serge Gnabry.

"Am jucat cu entuziasm şi am încercat multe lucruri şi a fost cu atât mai bine cu cât până la urmă eforturile ne-au fost răsplătite. Fanii ne-au susţinut permanent, a fost o conexiune reală între ei şi jucători" - Thomas Muller.

"Am fi putut să ne facem treaba mai uşoară, dar categoric am jucat cu pasiune şi cu o energie bună. După ce am primit gol am încercat imediat să egalăm, ceea ce înseamnă că ne-am asumat mai multe riscuri. Nu trebuie să ne neglijăm îndatoririle defensive nici măcar când suntem conduşi. Pasiunea şi atmosfera din stadion au avut un efect pozitiv asupra noastră" - Joshua Kimmich.

Naționala de fotbal a României a sperat la o victorie puțin scontată după golul superb al lui Ianis Hagi, dar nu a reușit să reziste până la finalul meciului de la Hamburg. Germania a revenit în repriza secundă, s-a impus cu 2-1, și se află pe primul loc în Grupa J din preliminariile Cupei Mondiale 2022. Trupa lui Mirel Rădoi a ajuns pe locul 4, dar poate urca în clasament dacă va câștiga luni în fața Armeniei.





Ianis Hagi a deschis scorul în minutul 9, după ce l-a driblat pe Rudiger și a înscris cu un șut la colțul lung, dar Serge Gnabry ('52) și Thomas Muller ('81) au adus victoria gazdelor.





Rezultatele înregistrate vineri în Grupa J:

Germania vs România 2-1

Au marcat: Gnabry '52, Muller '81 / Hagi '9





Islanda vs Armenia 1-1

Au marcat: Johannesson '77 / Hovhannisyan '35





Liechtenstein vs Macedonia de Nord 0-4

Au marcat: Velkovski '39, Alioski '66 (penalty), Nikolov '74, Churlinov '83





Clasamentul Grupei J:





1. Germania (19-3 golaveraj) 18 puncte

2. Macedonia de Nord (15-6) 12

3. Armenia (8-10) 12

4. România (10-8) 10

5. Islanda (7-15) 5

6. Liechtenstein (2-19) 1.





Care sunt criteriile de calificare la CM 2022





Europa trimite 13 naționale la turneul final. Primele 10 echipe calificate vor fi câștigătoarele celor 10 grupe din preliminarii. Mai rămân, așadar 3 locuri disponibile, pentru care vor concura 12 echipe:





10 echipe clasate pe locul 2 în grupele preliminare.





Două echipe – cele mai bune câștigătoare de grupă în Liga Națiunilor 2020/21 care nu s-au clasat pe primele două locuri în preliminariile CM 2022.





Cum arată play-off-ul pentru Mondial



Din cele 10 echipe clasate pe locul 2 în grupele preliminare vor fi aleși 6 capi de serie, pe baza punctelor obținute în grupe, excluzând rezultatele cu ultima clasată.

Vor fi astfel 6 capi de serie + alte 6 echipe, dintre care două provenind din ierarhia Ligii Națiunilor.

Se dispută baraj într-o singură manșă, pe terenul capilor de serie, între aceste 6 echipe și celelalte 6 rămase.