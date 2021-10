Cum a reușit să revină Franța de la 0-2 contra Belgiei - "Ați înțelege doar dacă ați vedea"

​Liga Națiunilor

Vorbind tot despre acel moment, antrenorul Didier Deschamps a declarat că, în afară de el, puţină lume credea că scorul de 0-2 în faţa Belgiei poate fi întors, conform News.ro.





Didier Deschamps explică revenirea de senzație a Franței contra Belgiei

"Dacă există un videoclip, veţi înţelege. Sper că vom câştiga duminică şi veţi vedea cum s-a simţit. Este o energie pe care nu o pot explica. Va trebui să aşteptăm să vedem asta. Sperăm că vor fi înregistrări cu acel moment",, cu referire la discuția avută la pauză de membrii echipei naționalei Franței.a povestit şi el despre influenţa discuţiei avute de jucători şi antrenori la pauză."Am fost conduşi cu 2-0, am intrat prost în meci, dar nu am renunţat. S-au spus lucruri şi ne-am întors cu advăratele noastre intenţii. Am jucat mai sus, am jucat în terenul lor. Eram mai buni la transmiterea balonului, am creat ocazii. Asta ne-a dat speranţă. În cele din urmă, a fost o nebunie totală",În prima semifinală, disputată, miercuri, la Milano, Spania a învins Italia , cu scorul de 2-1.Finala mare a competiţiei,, este programată, duminică, de la ora 21:45, la Milano.Tot duminică, de la ora 16:00, la Torino, se vor întâni, în finala mică a competiţiei.