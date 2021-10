Liga Națiunilor: Didier Deschamps explică revenirea de senzație a Franței contra Belgiei

Meci spectacol în cea de-a doua semifinală a Ligii Națiunilor: deși condusă cu 2-0 la pauză, naționala Franței nu a renunțat la luptă și a găsit puterea de a reveni în fața Belgiei. Formația pregătită de Didier Deschamps s-a impus cu 3-2, obținând calificarea în finala competiției, unde o va întâlni pe Spania, în lupta pentru trofeu.





Ce spun cei doi antrenori după un meci superb







”Această victorie ne arată curajul și tăria de caracter pe care o avem pe teren. Jucătorii nu au renunțat niciodată. Am intrat în acest meci cu un singur scop: să ajungem în finală. Am reușit acest lucru, suntem în finală și ne luptăm pentru trofeu. Vom fi 100% pregătiți și determinați să câștigăm Liga Națiunilor” - Didier Deschamps, antrenorul Franței.





”Într-adevăr, Belgia a avut avantajul celor două goluri, dar am reușit să întoarcem scorul în favoarea noastră. A fost un meci foarte intens, cu două echipe calitativ egale. Am simțit că meciul ar fi putut să meargă în favoarea oricăreia. Din punct de vedere mental, pot spune că am fost foarte puternici, foarte hotărăți, iar acest lucru mă bucură mult” - Hugo Lloris, portarul Franței.