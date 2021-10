Liga Națiunilor: Franța, adversara Spaniei din finală - Revenire spectaculoasă în fața Belgiei

Belgia a înscris prin Yannick Carrasco ('37) și Romelu Lukaku ('41), dar Karim Benzema ('62), Kylian Mbappe ('69, penalty) și Theo Hernandez ('90) au adus victoria Franței.

Lukaku a marcat în minutul 87, dar golul a fost anulat cu ajutorul VAR pentru ofsaid. Şi penaltiul transformat de Mbappe a fost dictat după ce arbitrul german Daniel Siebert a revăzut reluarea fazei, scrie News.ro.

Finala mare a competiţiei, Spania - Franţa, este programată, duminică, de la ora 21:45, la Milano.

Tot duminică, de la ora 16:00, la Torino, se vor întâni Italia şi Belgia, în finala mică a competiţiei.

