Fotbal: Naționalele de tineret ale României, victorii pe linie în meciurile amicale disputate joi

Under 19: România vs Cipru 2-0 Au marcat: Bodișteanu '20, Pandele '87

Echipa României: Borbei – Pantea (Ciontea '80), Gergely, Sîrbu, Amzar (Lazăr '45) – Pandele, Negoescu (Andrei '65), Popescu (Ciuciulete '45), Ilie (Tănasă '65), Bodișteanu (Militaru '80) – Hofman (Chirițoiu '45). Selecționer: Adrian Văsîi.

Under 20: România vs Cehia 2-1

Au marcat: Giafer '40. Rădăslăvescu '86 / Krobot '50 (p).





Echipa României: Hindrich – Grosu, Coubiş, Giafer, Buta (Ilie '58) – Ghindovean (Rădăslăvescu '46), Grameni (Mărginean '80), Perianu – Bani (Văsălie '58), Suciu (Istrate '80), Dumitru (Mustacă '69). Selecționer: Bogdan Lobonț.





Under 21: România vs Suedia U20 1-0

A marcat: Cîmpanu '22.





Echipa României: Popa – Georgescu, Racoviţan, Farcaş, Ispas – Şerban (Albu '62), Isac (Dican '62) – Cîmpanu (Işfan '62), Corbu (Sefer '71), Baiaram (Petrila '62) – Stoica (Markovici '62). Selecționer: Florin Bratu.





Ce urmează pentru reprezentativele României:

România U21 vs Mexic U21 / sâmbătă, 9 octombrie, ora 21:00România U20 vs Cipru U20 / duminică, 10 octombrie, ora 11:00România U18 vs Spania U18 / duminică, 10 octombrie, ora 18:00Germania U20 vs România U20 / luni, 11 octombrie, ora 16:00.