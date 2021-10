Mama lui Kylian Mbappe, anunț important cu privire la prelungirea contractului starului francez cu PSG

Recent, Kylian Mbappe a recunoscut că a vrut să plece în această vară de la PSG , dar clubul a vrut să-l păstreze cu orice preț.Fayza Lamari, mama fotbalistului francez, a declarat pentru Le Parisien că"Suntem în discuții cu PSG la acest moment, iar totul merge bine. Am vorbit cu Leonardo (n.r. - directorul sportiv al clubului PSG) noaptea trecută și un lucru este clar: Kylian va da tot ce poate pentru a câștiga Liga Campionilor cu Paris.Kylian trebuie să fie fericit. Dacă asta nu se întâmplă, el o spune. Ne-a spus-o și nouă când a fost cazul. Cu el, totul se poate schimba de la o zi la alta.Nu înțeleg de ce a fost atâta scandal cu dorința lui Kylian de a pleca la Real Madrid. Este visul lui să joace și acolo. Acum patru ani, deși Realul arăta mai bine ca PSG, am ales să venim aici.Este al cincelea sezon al său aici și mai are timp să reflecteze asupra a ceea ce vrea să facă. Este posibil să semneze prelungirea",, conform Marca.com În timpul perioadei de transferuri din vara acestui an, plecarea lui Mbappe a fost subiect principal, telenovela încheindu-se până la urmă cu șederea atacantului pe Parc des Princes Mbappe a rămas la PSG și în prima parte a sezonului a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai formației. El și-a ajutat echipa cu patru goluri și cinci pase decisive în 11 meciuri desfășurate în Ligue 1 și Liga Campionilor.