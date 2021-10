Luis Enrique își laudă jucătorii după victoria Spaniei împotriva Italiei - "O performanță aproape perfectă"

Roberto Mancini - "Am arătat că suntem puternici"





"Știam că vom pierde un meci la un moment dat, dar speram ca acesta să vină cât mai târziu. Prefer să pierdem un astfel de meci, decât într-o finală de Cupă Mondială sau Campionat european.



Cred că am arătat că suntem un adversar puternic, deși am pierdut. Nu pot găsi vinovați pentru înfrângere. Cred că eliminarea lui Bonucci a avut un mare impact asupra partidei.



Consider că și noi am avut ocazii, dar am primit al doilea gol și a fost prea greu să revenim", consideră Roberto Mancini.



În minutul 17, Mikel Oyarzabal l-a servit perfect pe Ferran Torres și acesta a deschis scorul cu un șut fără preluare.



Italia a rămas în inferioritate numerică în minutul 42, după ce experimentatul Leonardo Bonucci a primit al doilea cartonaș galben.



Ibericii și-au dublat avantajul în prelungirile primei reprize: Oyarzabal a centrat din nou pentru Ferran Torres și jucătorul celor de la Manchester City l-a învins pe Gianluigi Donnarumma (care a fost huiduit la fiecare atingere de balon) cu o lovitură de cap.



Introdus pe teren în minutul 64, Lorenzo Pellegrini a redus din diferență în minutul 83 (după un contraatac purtat împreună cu Chiesa), dar Italia nu a mai reușit să înscrie golul egalizator.



În cealaltă semifinală se vor duela joi, de la ora 21:45, la Torino, reprezentativele Belgiei şi Franţei.



Finala mică va avea loc duminică, de la ora 16:00, la Torino, iar finala mare tot duminică, de la ora 21:45, la Milano.



"Cheia meciului a fost probabil faptul că am jucat în stilul nostru caracteristic. Italia este foarte puternică și cred că acesta a fost unul dintre cele mai frumoase meciuri la nivel internațional.Am fost capabili să facem un pressing bun, să blocăm ocaziile importante ale Italiei și să avem situații de gol. A fost o performanță aproape perfectă pentru noi", a declarat Luis Enrique, potrivit RAI.