Gavi, mijlocașul echipei FC Barcelona, a devenit miercuri, la vârsta de 17 ani şi 62 de zile, cel mai tânăr debutant din istoria naționalei Spaniei.

Titularizat de Luis Enrique la meciul cu Italia din semifinalele Ligii Națiunilor, Pablo Paez Gavira, cunoscut drept "Gavi", a doborât recordul pe care Angel Zubieta Redondo (17 ani și 284 de zile) l-a stabilit în urmă cu 85 de ani, într-un meci disputat împotriva Cehoslovaciei, informează AFP.

Al treilea în această ierarhie este Ansu Fati, coechipierul lui Gavi la Barcelona, care a jucat prima oară pentru "La Roja" în septembrie 2020 (1-1 vs Germania, în Liga Națiunilor), la vârsta de 17 ani și 308 de zile.

\uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8 Gavi (17 years, 62 days) set to become the youngest ever to feature for Spain...



\uD83D\uDC40 How highly do you rate this wonderkid?#NationsLeague pic.twitter.com/FjpCNfe1MB