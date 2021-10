Memphis Depay, interviu despre situația dificilă de la Barcelona: Întrebarea care l-a iritat pe atacantul batav

Rămas liber de contract după ce a refuzat prelungirea cu Olympique Lyon, Memphis Depay s-a transferat în această vară la FC Barcelona. Plecarea lui Lionel Messi și situația sensibilă a tehnicianului Ronald Koeman au încetinit adaptarea olandezului.





În vârstă de 27 de ani, Depay a demonstrat în Franța, la Lyon, că este capabil să poarte pe umerii săi atacul echipei, astfel că așteptările venirii sale la Barcelona se ridicau la același nivel.







Atacantul a jucat 7 meciuri în tricoul blaugrana, marcând trei goluri și oferind o pasă de gol, mult prea puțin pentru pretențiile fanilor.





Totuși, venirea acestuia coincide cu plecarea legendei Lionel Messi la PSG, cu îndepărtarea uruguayanului Luis Suarez și cu reîntoarcerea lui Antoine Griezmann la Atletico Madrid.





Astfel, clubul catalan se confruntă cu o situație sensibilă: cu datorii adunate care ajung la aproape 1.5 miliarde de euro, cu lipsa argentinianului Messi și fără aceeași forță în atac, Barcelona are un singur meci câștigat în ultimele șase partide, gruparea ocupând locul 9 în campionat.







Nici situația din Champions League nu este una mai fericită, unde echipa se află pe ultimul loc, cu zero puncte, după două meciuri disputate.





În acest moment, Memphis Depay se află în cantonamentul echipei naționale a Olandei, unde se pregătește pentru meciurile cu Letonia și Gibraltar din preliminariile Campionatului Mondial din 2022.







De acolo, atacantul a oferit un interviu, în care a discutat și mutarea la Barcelona.







Întrebat dacă regretă transferul pe Camp Nou, Memphis Depay a reacționat imediat, vizibil deranjat de această idee:





"Cum poți să mă întrebi asta? Nu cred că realizezi cât de mare este acest club și cât de mult înseamnă pentru un jucător să se transfere la un astfel de club. Nu voi regreta niciodată.





În ciuda rezultatelor, sunt foarte fericit la club. Este o perioadă dificilă pentru echipă. Nu vreau să vorbesc foarte mult despre asta, dar oamenii se comportă de parcă sezonul ar fi deja încheiat.







Mai sunt foarte multe meciuri de jucat. Totul este posibil în continuare.





Jucătorii trebuie să fie responsabili și să-și asume anumite lucruri. Fiecare jucător este responsabil la Barcelona, e un lucru normal la un club de talia Barcelonei", a declarat Memphis Depay, transmite ESPN.



Programul Barcelonei pentru luna octombrie:



La Liga: Barcelona vs Valencia - 17 octombrie

Champions League: Barcelona vs Dinamo Kiev - 20 octombrie

La Liga: Barcelona vs Real Madrid - 24 octombrie

La Liga: Rayo Vallecano vs Barcelona - 28 octombrie.