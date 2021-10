Neymar, una dintre vedetele celor de la PSG, a avut o remarcă pe Twitter în momentul în care cele trei platforme erau inutilizabile.



"Doar weekendul meu și al lui <Zuck> (n.r. Mark Zuckerberg, președintele Facebook) a mers foarte prost sau mai este și altcineva?", a postat brazilianul pe Twitter.



Atacantul nu traversează cea mai fericită perioadă la PSG, el fiind aspru criticat pentru evoluțiile cenușii din ultimul timp.



Lucas Moura, jucător al celor de la Tottenham, a atras și el atenția după ce a postat un mesaj pe Twitter.



Astfel, fotbalistul în vârstă de 29 de ani a spus că a apucat să stea de vorbă cu soția sa în timpul în care Facebook, WhatsApp și Instagram nu funcționau, iar aceasta s-a dovedit a fi o persoană drăguță.



Lucas și Larissa Saad Moura sunt căsătoriți din anul 2016, iar împreună au doi copii.



\uD83D\uDDE3 Lucas Moura: "With WhatsApp and Instagram down, I was able to talk a little with my wife. Turns out she is a nice person." \uD83D\uDE02\uD83D\uDE02 pic.twitter.com/Jg7wcpuozl