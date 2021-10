Antrenorul Claudio Ranieri (69 de ani) începe o nouă aventură în fotbal

Claudio Ranieri s-a despărțit de Sampdoria la finalul lunii iunie, dar nu a stat prea mult fără un angajament. Tehnicianul de 69 de ani se va întoarce în Premier League.



Oficialii grupării Watford au anunțat numele noului antrenor: Claudio Ranieri. Contractul semnat de cele două parți se întinde pe următorii doi ani.

Antrenorul italian va avea parte de un debut de foc: cu Liverpool, pe 16 octombrie, în Premier League.



Ranieri va bifa astfel a patra aventură din cel mai puternic campionat de fotbal al lumii. Italianul a mai pregătit de-a lungul timpului pe Chelsea, Fulham și Leicester (grupare cu care a cucerit titlul în stagiunea 2015-2016).



\uD83E\uDD1D Watford FC is delighted to confirm the appointment of Claudio Ranieri as the club’s new Head Coach.



Welcome to Watford, Claudio! \uD83D\uDC9B