Kylian Mbappe, interviu spectaculos - Atacantul dă cărțile pe față în privința plecării de la PSG la Real Madrid

Paris Saint-German a refuzat să-l lase pe Kylian Mbappe să plece la Real Madrid în perioada de transferuri din vara acestui an, o decizie respectată de către atacantul francez, chiar dacă acesta a cerut să părăsească Parc des Princes.





"Am cerut să plec şi, din acel moment, nu am vrut să îmi reînnoiesc contractul. Am vrut ca PSG să accepte un transfer pentru mine, astfel încât să poată primi nişte bani şi să caute un înlocuitor de calitate.







Le-am spus destul de devreme pentru ca gruparea să poată reacţiona. Speranţa mea era că toţi puteam beneficia şi puteam face o afacere bună. Nu mi-a plăcut ideea că lucrurile se vor face în ultima săptămână a lunii august.







Am spus clubului la sfârşitul lunii iulie că vreau să plec. Poziţia mea era clară. Am spus că vreau să plec şi am spus-o destul de devreme.







Dar îi respect pe cei de la club şi le-am spus, de asemenea, că dacă nu vor să plec, atunci voi rămâne", a declarat Kylian Mbappe pentru RMC Sport (citat de News.ro), într-un interviu care va fi publicat integral marţi.





În cadrul aceluiași interviu, starul francez a menționat, de asemenea, că este fericit la PSG, chiar dacă aceștia au refuzat transferul către Real Madrid.





”Oamenii au spus că am respins şase sau şapte oferte de prelungire a contractului sau că am încetat să mai vorbesc cu Leonardo (n.r. - directorul sportiv al clubului PSG), dar asta nu este deloc adevărat. Am fost întotdeauna fericit la club în cei patru ani de aici şi încă sunt" - Kylian Mbappe.





Mbappe a rămas la PSG și în prima parte a sezonului a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei, ajutându-și echipa cu patru goluri și cinci pase decisive, în 11 meciuri desfășurate în Ligue 1 și Liga Campionilor.